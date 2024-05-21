Kepala Desa Banjarwangunan Sebut Tak Temukan Warga Sesuai Identitas Terduga Pembunuh Vina

JAKARTA - Keberadaan tiga terduga pelaku pembunuhan Vina dan Rizky yang berstatus buron, masih belum menemukan titik terang. Termasuk di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, seperti yang diungkapkan oleh polisi.

Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaeman pun mengaku kaget ketika mendengar kabar ketiga daftar pencarian orang (DPO) berada di desanya.

"Betul, saya sangat kaget sekali. Karena tiga-tiganya DPO itu dari desa kami. (Ketiga DPO) Pegi alias Perong, Andi, sama Dani," kata Sulaeman dalam kepada iNews Media Group dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (21/5/2024).

Ia mengaku telah menelusuri identitas DPO di desanya. Namun, Sulaeman tak membuahkan hasil. Untuk Pegi, ia mengaku tak menemukan identitas yang cocok dari warganya. Pun dengan Dani, ia mengaku tak ada warganya yang bernama Dani.

"Kalau Pegi itu nggak ada. Tapi kalau Andi juga ada banyak, ada Andika, Andi Setiadi. Jadi banyak, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dirilis oleh DPO itu. Nah Dani juga nggak ada, nama sih ada tetapi ada yang sudah tua nama-nama itu," kata Sulaeman.