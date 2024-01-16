Polisi Buru Eksekutor Pembunuh Bayaran di Karawang

KARAWANG - Kasus pembunuhan Arif Sriono (32), di Jalan Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, oleh istrinya, Ossy Claranita Nanda (32) mengungkap fakta baru.

Korban dibunuh istrinya bukan hanya karena alasan sakit hati dan ekonomi, tapi juga ada fakta baru yaitu perselingkuhan didalam rumah tangga mereka. Ossy Claranita (OC) menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya.

Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan bahwa pelaku OC yang merupakan istri korban menyewa pembunuh dengan bayaran untuk memastikan korban tewas. Berapa kali upaya membunuh korban gagal dilaksanakan hingga terakhir pilihannya adalah mengeksekusi korban dengan kekerasan.

"Korban sempat mau diracun tapi tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya pelaku OC memutuskan untuk menghabisi suaminya dengan menyewa orang lain," kata Wirdhanto, Selasa (16/1/24).

BACA JUGA: Sederet Fakta Pembunuhan Gajah Taman Nasional Tesso Nilo

Menurut Wirdhanto, niat pelaku OC membunuh korban semakin kuat setelah adiknya, Pandu (19) bersedia membantu menghabisi korban. Pandu bersedia mencari eksekutor yang bertugas membunuh korban. Akhir Pandu menemukan salah seorang yang bersedia menjadi eksekutor yaitu RZ.

"RZ ini yang menjadi eksekutor dan saat ini masih buron. Saat ini masih dalam pengejaran petugas," katanya.