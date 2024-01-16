Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Pelaku Pembunuhan Wanita di Sampang Ternyata Seorang Gadis, Korban Dicelurit Bertubi-tubi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:48 WIB
Terungkap! Pelaku Pembunuhan Wanita di Sampang Ternyata Seorang Gadis, Korban Dicelurit Bertubi-tubi
Polisi menginterogasi terduga pelaku pembunuhan wanita di Sampang, Jawa Timur (Foto: MPI/Diwan)
A
A
A

SAMPANG – Polisi berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan perempuan bernama Siti Maimuna (30) di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Senin 15 Januari 2024 siang.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto menjelaskan bahwa pelakunya merupakan seorang wanita muda berinisial F (23) yang juga warga sekampung dengan korban di Dusun Lor Polor, Desa Karang Gayam.

"Penangkapan tersangka F di rumahnya dipimpin Kasat Reskrim Polres Sampang langsung," kata Sujianto, Selasa (16/1/2024).

