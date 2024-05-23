Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Cerita Pemuda Bekasi Saksi Kunci Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Ini yang Dilihatnya saat Kejadian 8 Tahun Lalu

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:00 WIB
Cerita Pemuda Bekasi Saksi Kunci Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Ini yang Dilihatnya saat Kejadian 8 Tahun Lalu
Pemuda saksi kunci kasus Vina Cirebon. (Foto: Ade Suhardi)
BEKASI - Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film ‘Vina: Sebelum 7 Hari’. Kasus Vina kembali ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Tragedi pilu yang terjadi 8 tahun lalu tersebut ternyata masih menyisakan misteri

Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya Eky di Cirebon itu, bahkan dinilai banyak kejanggalan meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah.

 BACA JUGA:

Seorang pemuda bernama Aef (30) warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kunci kronologi tragedi peristiwa tersebut. Ia juga mengaku melihat peristiwa awal saat kejadian. 

“Dari 2016 (diperiksa polisi jadi saksi),” kata Aep saat ditemui di Cikarang Bekasi, Kamis (23/5/2024).

Pada saat itu, Aep merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Cirebon.

Peristiwa kasus Vina terjadi sekitar pukul 23.00 WIB. Saat peristiwa berlangsung dirinya sedang berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian. 

 BACA JUGA:

Saat itu, dia melihat korban melintas dengan sepeda motor dan tak lama dilempari batu oleh kelompok remaja yang sedang kumpul di dekat lokasi kejadian. 

“Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu,” ucap Aep.

Setelah itu, Aep melihat sekelompok remaja itu mengejar korban. Dia memperkirakan jumlah remaja itu ada sekitar 8 orang.

“Terus dikejar-kejar. Di situ juga anak-anak ada sekitaran 8 orang. Cuma yang memepet itu ada 4 motor,” ujarnya.

Aep yang merasa takut pun langsung meninggalkan lokasi. Dia mengaku setelah itu tak tahu lagi peristiwa apa yang terjadi dengan Vina dan kekasihnya. Meski begitu, Aep memastikan bahwa kematian Vina dan kekasihnya bukan karena kecelakaan.

“Enggak (bukan kecelakaan) memang itu yang saya lihat,” tegas Aep.

