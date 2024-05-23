Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

LPSK Telaah Permohonan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:00 WIB
LPSK Telaah Permohonan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah melakukan telaah, atas permohonan perlindungan dari saksi yang diduga mengetahui fakta dalam kasus pembunuhan Vina dan teman lelakinya, Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengatakan, pihaknya menerima perohonan perlindungan terhadap saksi fakta kasus tersebut. Namun, permohonan tengah ditelaah sehingga belum dapat memberikan perlindungan terhadap satu saksi kasus Vina tersebut.

"Belum diberikan perlindungan oleh LPSK, masih kami telaah (pengajuan itu)," kata Susilaningtias saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/5/2024).

Susilaningtias tidak bisa menjelaskan secara detail identitas saksi yang mengajukan perlindungan tersebut. Namun, karena masih mendalami keterangan dari saksi tersebut.

Meski demikian, Susilaningtias memastikan bahwa saksi tersebut bukan dari pihak keluarga korban Vina maupun Eky.

"Ini saksi fakta bukan dari kedua keluarga korban," ujarnya.

Saksi fakta yang dimaksudkannya adalah, saksi yang mengetahui fakta atau kejadian tindak pidana dimaksud.

"Intinya saksi yang tau fakta atau kejadiannya," kata Susi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186248//ammar_zoni-mIcu_large.jpg
Keluarga Berharap Ammar Zoni Jadi Justice Collaborator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173836//lpsk_saat_rdp_bersama_komisi_xiii_dpr_ri-w9bc_large.jpeg
LPSK Ungkap Tiga Ancaman Teror ke Keluarga Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171459//dpr_ri-ebrk_large.jpg
DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170542//susilaningtias-GAiK_large.jpg
LPSK Sudah Terima Permohonan Perlindungan Keluarga Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170538//bonyamin-rGHf_large.jpg
Keluarga Korban Kacab Bank BUMN Ajukan Perlindungan ke LPSK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement