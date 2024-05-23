PKL dan Petugas Satpol PP Kembali Bentrok di Dalem Kaum Bandung

BANDUNG - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) kembali bentrok petugas Satpol PP di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Kamis (23/5/2024) sore. Video bentrokan PKL-Satpol PP itu tersebar dan viral di media sosial (medsos).

Sebelumnya, bentrok antara PKL dengan petugas Satpol PP Kota Bandung sempat terjadi pada Desember 2023 lalu. Mereka ingin tetap berjualan dan menolak dipindahkan ke basement Alun-Alun Bandung.

Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan, bentrokan terjadi saat petugas hendak menertibkan PKL. Namun para PKL menolak ditertibkan dan memaksa berjualan di Jalan Dalem Kaum yang merupakan zona bebas PKL.

"Ya, biasa itu ya mereka berjualan kan gak boleh di situ (Jalan Dalem Kaum), gak boleh. Tapi dipaksakan," kata Kasatpol PP saat dikonfirmasi, Kamis (23/5/2024).

Rasdian menyatakan, Satpol PP Kota Bandung selalu memberikan imbauan kepada PKL agar tidak berjualan di Jalan Dalem Kaum. Namun, mereka tetap keukeuh berjualan di kawasan tersebut.