Daftar Lengkap 39 Perwira Pecah Bintang Jadi Jenderal di TNI AD

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Laporan Korps kenaikan pangkat 75 Perwira Tinggi (Pati) TNI di GOR A Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/5/2024). Kenaikan pangkat 75 Pati TNI didasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Dalam daftar 75 Pati TNI yang naik pangkat, ada 46 di antaranya berasal dari TNI AD. Dari keseluruhan, terdapat 39 jenderal baru yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigjen TNI. Mereka resmi menyandang pangkat Brigjen TNI atau jenderal bintang 1.

BACA JUGA:

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate dan Pompanisasi di Papua Selatan

Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Berikut daftarnya:

1. Brigjen TNI Mokhamad Yasin

Jabatan: Aster Kaskostrad

2. Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo

Jabatan: Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan

3. Brigjen TNI Mahanom Suparyono

Jabatan: Dirlat Kodiklatad

4. Brigjen TNI Senmart Tonda

Jabatan: Kapoksahli Pangdam IM

5. Brigjen TNI Mangaraja Simanjuntak

Jabatan: Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Ekku

6. Brigjen TNI Subagiyo

Jabatan: Ir Divif 1 Kostrad

BACA JUGA:

4 Anak-Cucu hingga Menantu Jenderal yang Kariernya Mentereng di TNI, Ada Mantan Panglima

7. Brigjen TNI M Yahya

Jabatan: Dirum Puspenerbad

8. Brigjen TNI Moch Sjasul Arief

Jabatan : Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu

9. Brigjen TNI R Rudi Martiandi D

Jabatan: Dirum RSPAD Gatot Soebroto

10. Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip

Jabatan: Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII/Mdk

11. Brigjen TNI Bayu Tirtiyanto

Jabatan: Irsus Itjenad

12. Brigjen TNI Wempi Ramandei

Jabatan: Danrem 174/ATW (Marauke) Kodam XVII/Cen

13. Brigjen TNI Mahesa Fitriadi

Jabatan: Dansatintel Bais TNI

14. Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia

Jabatan: Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen

15. Brigjen TNI Ardian Triwasana

Jabatan: Waasintel KSAD Bidang Jemen Intel

16. Brigjen TNI Maychel Asmi

Jabatan: Asops Kaskostrad

17. Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus

Jabatan: Kapusdalops TNI

18. Brigjen TNI Ade Ikhwan

Jabatan: Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam

19. Brigjen TNI Abu Hanifah Nur

Jabatan: Kapuskod Baranahan Kemhan

20. Brigjen TNI Airlangga

Jabatan: Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan