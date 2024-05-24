JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Laporan Korps kenaikan pangkat 75 Perwira Tinggi (Pati) TNI di GOR A Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/5/2024). Kenaikan pangkat 75 Pati TNI didasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
Dalam daftar 75 Pati TNI yang naik pangkat, ada 46 di antaranya berasal dari TNI AD. Dari keseluruhan, terdapat 39 jenderal baru yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigjen TNI. Mereka resmi menyandang pangkat Brigjen TNI atau jenderal bintang 1.
Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Berikut daftarnya:
1. Brigjen TNI Mokhamad Yasin
Jabatan: Aster Kaskostrad
2. Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo
Jabatan: Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan
3. Brigjen TNI Mahanom Suparyono
Jabatan: Dirlat Kodiklatad
4. Brigjen TNI Senmart Tonda
Jabatan: Kapoksahli Pangdam IM
5. Brigjen TNI Mangaraja Simanjuntak
Jabatan: Pa Sahli Tk II KSAD Bidang Ekku
6. Brigjen TNI Subagiyo
Jabatan: Ir Divif 1 Kostrad
7. Brigjen TNI M Yahya
Jabatan: Dirum Puspenerbad
8. Brigjen TNI Moch Sjasul Arief
Jabatan : Waasintel KSAD Bidang Inteltek dan Hublu
9. Brigjen TNI R Rudi Martiandi D
Jabatan: Dirum RSPAD Gatot Soebroto
10. Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip
Jabatan: Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII/Mdk
11. Brigjen TNI Bayu Tirtiyanto
Jabatan: Irsus Itjenad
12. Brigjen TNI Wempi Ramandei
Jabatan: Danrem 174/ATW (Marauke) Kodam XVII/Cen
13. Brigjen TNI Mahesa Fitriadi
Jabatan: Dansatintel Bais TNI
14. Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia
Jabatan: Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen
15. Brigjen TNI Ardian Triwasana
Jabatan: Waasintel KSAD Bidang Jemen Intel
16. Brigjen TNI Maychel Asmi
Jabatan: Asops Kaskostrad
17. Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus
Jabatan: Kapusdalops TNI
18. Brigjen TNI Ade Ikhwan
Jabatan: Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam
19. Brigjen TNI Abu Hanifah Nur
Jabatan: Kapuskod Baranahan Kemhan
20. Brigjen TNI Airlangga
Jabatan: Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan