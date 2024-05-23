Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate dan Pompanisasi di Papua Selatan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:26 WIB
Panglima TNI Tinjau Proyek Food Estate dan Pompanisasi di Papua Selatan
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat kunker (foto: dok Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, meninjau lahan yang disiapkan sebagai Food Estate dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 22 Mei 2024.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengunjungi lokasi di Kampung Nggutibob Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. bertujuan untuk meninjau lahan Food Estate seluas 1.000 hektar yang menjadi bagian dari Program Ketahanan Pangan nasional seluas 1,2 juta hektar.

Setelah meninjau lahan Food Estate, Panglima TNI melanjutkan peninjauan ke proyek pompanisasi di Kampung Waninggapsay, Distrik Tanah Miring. Proyek pompanisasi ini terdiri dari 72 unit pompa yang tersebar di 42 titik dan mampu mengairi lahan seluas 4.285 hektar.

Kunjungan ini menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Turut hadir dalam rangkaiam kegiatan Asintel Panglima TNI Mayjen Djaka Budi Utama, Aster Panglima TNI Mayjen Novi Helmy Prasetya, Danrem 174/ATW Brigjen Wempi Ramandei, dan PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Saganpo.

(Awaludin)

      
