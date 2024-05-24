Bule Prancis Tewas Tertimpa Pohon di Padang Dipulangkan ke Negaranya

PADANG - Pemerintah Kota Padang menyerahkan jenazah warga asing asal Prancis Thuleau Florian Jean Justin (29). Ia tewas tertimpa pohon tumbang di salah satu cottage yang berlokasi di Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung kemarin sore.

Penyerahan jenazah langsung diserahkan Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar kepada pihak keluarga korban, namun sebelum diserahkan korban tersebut terlebih dahulu di visum luar oleh dokter RS Bhayangkara Padang.

"Kita mewakili Pemerintah Republik Indonesia dan daerah, melepas secara resmi dan nanti ditunggu di Jakarta. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," kata Andree Algamar saat melepas jenazah Thuleau Florian Jean Justin.

Kata Andree, kejadian ini merupakan pelajaran juga bagi Pemko Padang untuk lebih mengoptimalkan lokasi-lokasi wisata dalam segi pengamanannya. “Namun begitu, ini murni musibah. Seluruh administrasi dan biaya pemulangan kami bantu secara maksimal," terangnya.

Kapolsek Bungus Teluk Kabung Kompol Al Indra menyebut, korban bersama saudara kembarnya, Thuleau Aurora diketahui menginap di cottage tersebut dalam rangka berlibur.

“Mereka ini berwisata lebih kurang dua hari disana. Kemudian jam 13.30 WIB kemarin angin kencang dan hujan, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa mereka di dalam penginapan tersebut, yang tertimpa itu, Thuleau Florian Jean Justin sedangkan saudara kembarnya perempuan selamat,” ujarnya.

Kata Al, pihaknya dari kepolisian sudah melakukan konsultasi dari kedutaan, pihak kedutaan sudah menunjuk kuasanya untuk memulangkan korban. “Kami sudah berkonsultasi dengan pihak kedutaan tadi pagi, pihak kedutaan telah menunjuk kuasanya disini, untuk memulangkan yang bersangkutan ke Jakarta dan nanti akan diterbangkan negara asalnya,” katanya.

(Arief Setyadi )