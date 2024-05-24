Bantu Korban Banjir Sumbar, BAZNAS RI Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih

BAZNAS lakukan aksi resik dan distribusi air bersih untuk bantu korban banjir di Sumatera Barat (Foto: Dok BAZNAS)

Sumatera Barat-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) melakukan aksi resik dan mendistribusikan air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menyampaikan, bencana alam ini menyebabkan kerusakan pada rumah, infrastruktur, serta mengancam kesehatan masyarakat akibat terbatasnya akses terhadap air bersih.

“BAZNAS RI terpanggil untuk berperan aktif dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Kami berkomitmen memberikan bantuan konkret berupa pembersihan lingkungan serta penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak,” ujar Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Saidah menjelaskan, aksi resik dilakukan bertujuan untuk membersihkan lingkungan dari sisa-sisa lumpur dan sampah yang dibawa arus banjir, serta meminimalisir risiko penyebaran penyakit yang dapat timbul akibat banjir.

Selain melakukan aksi resik, lanjut Saidah, BAZNAS juga menjalin kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendistribusikan air bersih. Katanya, ini merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan air yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak.