Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Korban Banjir Sumbar, BAZNAS RI Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |09:37 WIB
Bantu Korban Banjir Sumbar, BAZNAS RI Lakukan Aksi Resik dan Distribusi Air Bersih
BAZNAS lakukan aksi resik dan distribusi air bersih untuk bantu korban banjir di Sumatera Barat (Foto: Dok BAZNAS)
A
A
A

Sumatera Barat-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) melakukan aksi resik dan mendistribusikan air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan,  menyampaikan, bencana alam ini menyebabkan kerusakan pada rumah, infrastruktur, serta mengancam kesehatan masyarakat akibat terbatasnya akses terhadap air bersih.

“BAZNAS RI terpanggil untuk berperan aktif dan hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Kami berkomitmen memberikan bantuan konkret berupa pembersihan lingkungan serta penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak,” ujar Saidah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Saidah menjelaskan, aksi resik dilakukan bertujuan untuk membersihkan lingkungan dari sisa-sisa lumpur dan sampah yang dibawa arus banjir, serta meminimalisir risiko penyebaran penyakit yang dapat timbul akibat banjir.

Selain melakukan aksi resik, lanjut Saidah, BAZNAS juga menjalin kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mendistribusikan air bersih. Katanya, ini merupakan langkah penting untuk memastikan ketersediaan air yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187307//pbjt_makanan_dan_minuman_bapenda_jakarta-6u5m_large.jpg
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187291//pnm_wasteforreuse_aan_andasari-pWwG_large.jpeg
Didukung PNM, Pemilik Wasteforreuse Ubah Sampah Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187242//traveloka_tiket_pesawat_jakarta_medan-lPej_large.jpg
Siap Explore! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Medan yang Wajib Dikunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3187181//shopee_ultah_10_laporan_dampak_bagi_penjual-ptYG_large.jpg
Shopee secara Global Rayakan Satu Dekade Berdayakan UMKM, Penjualan Capai 270 Miliar Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/1/3187171//kemenimipas_resmikan_dua_titik_layanan_imigrasi-7EW0_large.jpg
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement