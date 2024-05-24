Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ronda di Kuburan, Warga Purbalingga Antisipasi Pencurian Jenazah dan Tali Pocong

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |03:01 WIB
Ronda di Kuburan, Warga Purbalingga Antisipasi Pencurian Jenazah dan Tali Pocong
Warga di Purbalingga ronda jaga makam (Foto: Catur Edi Purwanto)
PURBALINGGA - Warga Desa Binangun, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah melakukan giat ronda malam di kompleks pemakaman desa setempat. Ronda atau jaga malam terutama di makam Efrinawati, seorang gadis yang meninggal dan dimakamkan pada pekan lalu.

Pemerintah Desa Binangun mendirikan tenda untuk warga yang melakukan ronda di dekat makam Efrinawati. Setiap malam, ada sepuluh warga yang melakukan giat ronda malam.

Giat ronda malam dilakukan secara bergilir dimulai pukul 10 malam hingga menjelang Subuh. Sesekali, warga berkeliling di komplek makam sambil membawa senter.

Warga Desa Binangun, Mislam Karsito mengatakan, sejak adanya makam seorang gadis ditemukan terbongkar, warga berinisiatif melakukan ronda malam di kuburan. Ronda malam dilakukan guna menjaga keamanan dan mencegah aksi pencurian terutama pencurian mayat atau pencurian tali pocong.

Makam milik Efrinawati (19), seorang mahasiswi yang meninggal karena sakit jenazahnya dimakamkan pada Minggu 19 Mei lalu. Namun selang sehari, kondisi makam ditemukan telah terbongkar sedalam 1 meter bekas digali.

Warga menduga, pelaku perusak makam berniat mencuri jenazah atau mengambil tali pocong sebagai syarat untuk pesugihan.

(Arief Setyadi )

      
