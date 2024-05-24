Saksi Kunci Pembunuhan Vina: Pernah 5 Tahun Tinggal di Cirebon, Mengenali Wajah Pelaku

BEKASI - Sosok pemuda bernama Aef (30) warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kunci peristiwa yang merenggut nyawa pasangan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

Pria yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel dan Car Wash tak jauh dari lokasi peristiwa tragis yang menimpa Vina dan Eky pada tahun 2016 silam.

"Sekitar 5 tahun, dari 2011," terang Aef kepada wartawan di Cikarang Bekasi, Kamis (23/5/2024).

Aef mengaku mengenali wajah para pelaku, lantara mereka setia harinya berkumpul di sebuah rumah yang ada di depan tempatnya bekerja. Sehingga saat kejadian Aef mengenali para pelaku satu per satu.

"Kebetulan saat kejadian 2016, itu gak lama kejadian itu saya melapor, berhubung saya takut sama pihak keluarga pelakunya bahwa saya yang pelapornya akhirnya saya memutuskan untuk pulang, sekitar 2 minggu setelah kejadian," ujarnya.

"Kebetulan waktu itu ada Bapaknya almarhum Eky menanyakan ke saya. Dia menanyakan apakah kamu tau semalem ada kejadian ribut-ribut di sini? Saya spontan bilang ya saya tau pak. Terus kamu tau pelaku-pelakunya? Ya saya tau pak. Biasa nongkrong di mana? Itu pak di depan," imbuhnya.

Pada Kamis 23 Mei 2024 dini hari tadi, Aef kembali di minta memberikan keterangannya dari Polda Jabar terkait sosok Pegy Setiawan alias perong terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eky yang baru tertangkap.

"Ya terakhir berikan keterangan soal masalah dpo yang baru ketangkap, menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya saya mengenalnya cuma tidak tahu namanya. Terus apakah tau motornya? Ya saya tau motornya smash warna Pink," kata Aef.