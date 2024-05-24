Anak Mantan Bupati Cirebon Buka Suara Jawab Tudingan Terlibat Pembunuhan Vina

CIREBON - Ramadhani Purwadi Sastra, anak mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Tjiptaningsih ini menjadi salah satu korban hoaks saat mencuatnya kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki.

Ditemui di rumahnya di Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, mantan Wabup periode 2019-2024, Wahyu Tjiptaningsih pun memberikan klarifikasi terkait serangan netizen yang menyerang anak dan keluarga besarnya.

Bahkan, sejak kasus Vina mencuat. Anaknya dikaitkan ke dalam salah satu DPO atau buron yang selama ini menjadi buruan polisi.

Ibu empat anak ini menjelaskan, jika Ramadhani yang dikaitkan dengan DPO Dani, bukanlah sosok yang dicari petugas kepolisian. Bahkan, saat kejadian atau 2016 lalu, anaknya masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD).

BACA JUGA: Ini Tampang Pengamen yang Aniaya Pengunjung Warung Sate Puncak

Tudingan netizen terkait dirinya yang mengaburkan kasus hingga menyembunyikan sang anak pun mengganggu psikologisnya.