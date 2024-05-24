Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anak Mantan Bupati Cirebon Buka Suara Jawab Tudingan Terlibat Pembunuhan Vina

Toiskandar , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |05:45 WIB
Anak Mantan Bupati Cirebon Buka Suara Jawab Tudingan Terlibat Pembunuhan Vina
Ramadhani Purwadi Sastra bersama ibunya, Wahyu Tjiptaningsih (Foto: Toiskandar)
A
A
A

CIREBON - Ramadhani Purwadi Sastra, anak mantan bupati dan wakil bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Tjiptaningsih ini menjadi salah satu korban hoaks saat mencuatnya kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki.

Ditemui di rumahnya di Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, mantan Wabup periode 2019-2024, Wahyu Tjiptaningsih pun memberikan klarifikasi terkait serangan netizen yang menyerang anak dan keluarga besarnya.

Bahkan, sejak kasus Vina mencuat. Anaknya dikaitkan ke dalam salah satu DPO atau buron yang selama ini menjadi buruan polisi.

Ibu empat anak ini menjelaskan, jika Ramadhani yang dikaitkan dengan DPO Dani, bukanlah sosok yang dicari petugas kepolisian. Bahkan, saat kejadian atau 2016 lalu, anaknya masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar (SD).

Tudingan netizen terkait dirinya yang mengaburkan kasus hingga menyembunyikan sang anak pun mengganggu psikologisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement