Ketua DPD Nasdem Serahkan Formulir Pendaftaran Bacabup Tabalong 2024 ke Partai Perindo

TABALONG - Bakal calon Bupati Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, H Norhasani menadatangi DPW Partai Perindo Kalsel, Minggu (26/5/2024) siang. Kedatangan pria yang juga menjabat Ketua DPD Nasdem Tabalong ini, juga untuk berkoalisi dengan partai-partai non parlemen.

Pengembalian Berkas H Norhasani, diterima ketua Harian DPW Partai Perindo Kalsel H Surya Dharma, didampingi sekjen dan jajaran pengurus, di markas Perindo Kalsel di Banjarmasin.

"Saya akan berkoalisi dengan partai-partai non-parlemen, Insya Allah semuanya saya rangkul. Kalau saya terpilih, saya tidak akan melihat hanya ke atas, tapi dari bawah ke atas, hal itu demi kebersamaan, untuk Kabupaten Tabalong yang lebih maju, dengan banyak perahu partai, maka makin cepat tujuannya," katanya.

Sementara, Sekretaris DPW Partai Perindo Kalsel Mimin, menjelaskan, sebelumnya Perindo sudah pernah mendukung H Norhasani pada 2020 lalu.

"Kami tahu betul dengan H Norhasani, orangnya konsisten, sesuai keinginan partai Perindo, untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Partai Perindo Kalimantan Selatan, masih membuka pendaftaran bagi bakal calon, dalam pilkada serentak 2024, di Kalimantan Selatan.

(Khafid Mardiyansyah)