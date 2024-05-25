PAPUA - DPW Perindo Papua menjadwalkan fit and proper test untuk bakal calon (balon) Gubernur Papua pada lusa, Senin 27 Mei 2024 mendatang. Sebanyak 4 Bacagub Papua mendaftarkan diri di Partai Perindo.
Wakil Ketua DPW Perindo Papua Iwan Siswanto mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan fit dan profer test untuk calon bupati Kabupaten Keerom sebanyak 10 kandidat sedangkan untuk calon wakil bupati Kabupaten Keerom sebanyak 2 calon.
"Sedangkan untuk calon bupati Kepulauan Yapen sebanyak 5 calon, dan Partai Perindo akan melanjutkan fit dan profer test hingga malam ini untuk kandidat calon walikota dan wakil walikota sebanyak 3 calon," katanya, Sabtu (25/5/2024).
DPW Perindo Papua telah menjadwalkan 10 bakal calon bupati dan wakil bupati dan untuk Kabupaten Keerom yang telah melakukan seleksi fit dan profer test
Salah satunya Hendry L Borotian sebagai Bacabup Keerom sudah mendaftarkan diri dan melaksanakan seleksi fit dan proper test di depan panelis dari Partai Perindo.
Bahkan petahana Piter Gusbager juga yang sebagi Bupati Keerom juga terlihat menjalani fit and proper test, sebagai Bacabup Keerom di masa jabatan 2024-2029 di DPW Perindo Papua pada Sabtu (25/5/2024).