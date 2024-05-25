Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Jadwalkan Fit and Proper Test Balon Gubernur Papua Lusa

Fery Fadly , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |21:56 WIB
Partai Perindo Jadwalkan <i>Fit and Proper Test</i> Balon Gubernur Papua Lusa
DPW Perindo Papua gelar fit and proper test calon kepala daerah (Foto: MPI)
A
A
A

PAPUA - DPW Perindo Papua menjadwalkan fit and proper test untuk bakal calon (balon) Gubernur Papua pada lusa, Senin 27 Mei 2024 mendatang. Sebanyak 4 Bacagub Papua mendaftarkan diri di Partai Perindo.

Wakil Ketua DPW Perindo Papua Iwan Siswanto mengatakan bahwa pihaknya telah menjalankan fit dan profer test untuk calon bupati Kabupaten Keerom sebanyak 10 kandidat sedangkan untuk calon wakil bupati Kabupaten Keerom sebanyak 2 calon.

"Sedangkan untuk calon bupati Kepulauan Yapen sebanyak 5 calon, dan Partai Perindo akan melanjutkan fit dan profer test hingga malam ini untuk kandidat calon walikota dan wakil walikota sebanyak 3 calon," katanya, Sabtu (25/5/2024).

DPW Perindo Papua telah menjadwalkan 10 bakal calon bupati dan wakil bupati dan untuk Kabupaten Keerom yang telah melakukan seleksi fit dan profer test

Salah satunya Hendry L Borotian sebagai Bacabup Keerom sudah mendaftarkan diri dan melaksanakan seleksi fit dan proper test di depan panelis dari Partai Perindo.

Bahkan petahana Piter Gusbager juga yang sebagi Bupati Keerom juga terlihat menjalani fit and proper test, sebagai Bacabup Keerom di masa jabatan 2024-2029 di DPW Perindo Papua pada Sabtu (25/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement