Partai Perindo Papua Gelar Fit And Proper Test Sejumlah Calon Kepala Daerah di Papua

DPW Perindo Papua gelar fit and proper test calon kepala daerah (Foto: MPI)

PAPUA - DPW Perindo Papua melalui panitia seleksi bakal calon secara resmi membuka pendaftaran kepada putra/putri Papua yang ingin mendaftar sebagai calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di salah satu hotel Kotaraja, Papua.

Adapun pendaftaran dimulai pada 25 hingga 28 Mei 2024, peserta pilkada telah menjalankan fit dan profer test yang nantinya bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan maju di Pilkada Papua 2024.

DPW Perindo Papua telah menjadwalkan 10 bakal calon bupati dan wakil bupati dan terdapat 3 bacalon untuk Kabupaten Keerom yang telah melakukan seleksi fit dan profer test

Hendry L Borotian sebagai Bacabup Keerom sudah mendaftarkan diri dan melaksanakan seleksi fit dan profer test di depan panelis dari Partai Perindo.

Bahkan petahana Piter Gusbager juga yang sebagi Bupati Keerom juga terlihat menjalani fit and proper test, sebagai Bacabup Keerom di masa jabatan 2024-2029 di DPW Perindo Papua pada Sabtu (25/5/2024).

Piter Gusbager mengatakan bahwa Partai Perindo adalah partai yang telah berkontribusi untuk kabupaten keerom selama 5 tahun terakhir.

"Saat ini Perindo mendapatkan dua kursi di Kabupaten Keerom," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi Partai Perindo di Papua yang sudah membuka pendaftaran untuk para calon-calon kepala daerah yang akan maju bertarung di Pilbup Keerom.

Kegiatan Partai Perindo ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 pada 25-28 Mei 2024.