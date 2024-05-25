Partai Perindo Gelar Fit and Proper Test 10 Balon Bupati Keerom

DPW Perindo Papua gelar fit and proper test calon kepala daerah (Foto: MPI)

PAPUA - DPW Perindo Papua telah menjadwalkan 10 bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Keerom yang telah melakukan seleksi fit dan profer test.

Salah satunya Hendry L Borotian sebagai Bacabup Keerom sudah mendaftarkan diri dan melaksanakan seleksi fit dan profer test di depan panelis dari Partai Perindo.

Bahkan petahana Piter Gusbager juga yang sebagi Bupati Keerom juga terlihat menjalani fit and proper test, sebagai Bacabup Keerom di masa jabatan 2024-2029 di DPW Perindo Papua pada Sabtu (25/5/2024).

Piter Gusbager mengatakan bahwa Partai Perindo adalah partai yang telah berkontribusi untuk kabupaten keerom selama 5 tahun terakhir.

"Saat ini Perindo mendapatkan dua kursi di Kabupaten Keerom," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi Partai Perindo di Papua yang sudah membuka pendaftaran untuk para calon-calon kepala daerah yang akan maju bertarung di Pilbup Keerom.

Kegiatan Partai Perindo ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 pada 25-28 Mei 2024.

DPW Perindo Papua telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah seperti pencalonan walikota dan wakil walikota/ calon bupati kabupaten Keerom, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sementara untuk para calon gubernur dan wakil gubernur akan dijadwalkan pada hari Senin 27 Mei 2024, sebanyak 4 Bacagub Papua akan mendaftarkan diri di Partai Perindo.