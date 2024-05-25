Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gelar Fit and Proper Test 10 Balon Bupati Keerom

Fery Fadly , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |21:48 WIB
Partai Perindo Gelar <i>Fit and Proper Test</i> 10 Balon Bupati Keerom
DPW Perindo Papua gelar fit and proper test calon kepala daerah (Foto: MPI)
A
A
A

PAPUA - DPW Perindo Papua telah menjadwalkan 10 bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Keerom yang telah melakukan seleksi fit dan profer test.

Salah satunya Hendry L Borotian sebagai Bacabup Keerom sudah mendaftarkan diri dan melaksanakan seleksi fit dan profer test di depan panelis dari Partai Perindo.

Bahkan petahana Piter Gusbager juga yang sebagi Bupati Keerom juga terlihat menjalani fit and proper test, sebagai Bacabup Keerom di masa jabatan 2024-2029 di DPW Perindo Papua pada Sabtu (25/5/2024).

Piter Gusbager mengatakan bahwa Partai Perindo adalah partai yang telah berkontribusi untuk kabupaten keerom selama 5 tahun terakhir.

"Saat ini Perindo mendapatkan dua kursi di Kabupaten Keerom," ujarnya.

Ia pun mengapresiasi Partai Perindo di Papua yang sudah membuka pendaftaran untuk para calon-calon kepala daerah yang akan maju bertarung di Pilbup Keerom.

Kegiatan Partai Perindo ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 pada 25-28 Mei 2024.

DPW Perindo Papua telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah seperti pencalonan walikota dan wakil walikota/ calon bupati kabupaten Keerom, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sementara untuk para calon gubernur dan wakil gubernur akan dijadwalkan pada hari Senin 27 Mei 2024, sebanyak 4 Bacagub Papua akan mendaftarkan diri di Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement