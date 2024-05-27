Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta di Balik Viralnya Pemotor Terlindas Truk Diduga Hindari Razia Polisi di Purwakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |07:00 WIB
4 Fakta di Balik Viralnya Pemotor Terlindas Truk Diduga Hindari Razia Polisi di Purwakarta
Ilustrasi (Okezone)
JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor jatuh dan terlindas truk di Pertigaan Parcom, Kota Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video itu dinarasikan pengendara tersebut terkejut karena akan dihentikan oleh seorang petugas kepolisian yang berjaga.

Polres Purwakarta akhirnya menjelaskan tendang duduk perkara kecelakaan itu :

Hindari polisi

Diceritakan dalam video itu bahwa awalnya petugas polisi berada di sisi kiri jalan sedang melakukan penilangan pada pengendara sepeda motor. Kemudian, petugas tersebut langsung bergerak ke arah kanan karena melihat indikasi pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor.

 BACA JUGA:

Tapi, pengendara motor tersebut terlihat menghindar dan terjatuh dari kendaraannya. Nahas, dari arah berlawanan datang truk tronton tanpa muatan datang dan terlihat seperti melindas pemotor yang jatuh tersebut.

Kronologi

Polres Purwakarta memberikan penjelasan mengenai kecelakaan tersebut melalui akun media sosial Instagram resminya. Dijelaskan bahwa saat itu petugas unit lantas Polsek Purwakarta sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas di Pertigaan Parcom.

"Pada saat itu lewat seoarang laki-laki menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor Polisi kendaraan didepan dan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, dan ketika petugas kepolisian berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut, pengendara sepeda motor berusaha mempercepat laju kendaraan untuk menghindari petugas dan mengenai tangan petugas sehingga pengendara sepeda motor tersebut terjatuh dan mengenai truk yang kebetulan lewat," bunyi keterangan dalam unggahan @humas.polrespurwakarta.

 BACA JUGA:

Dibantu polisi

Disampaikan Polres Purwakarta, petugas yang berjaga langsung memberikan pertolongan kepada pengendara motor tersebut. Petugas langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

"Selanjutnya kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor dengan truk sudah ditangani oleh Sat Lantas Polres Purwakarta dan sudah terjadi perdamaian dengan mekanisme restoratif justice pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024," katanya.

