HOME NEWS INTERNATIONAL

Musim Panas Akan Dimulai di Arab Saudi pada Sabtu Esok

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:42 WIB
Musim Panas Akan Dimulai di Arab Saudi pada Sabtu Esok
Musim panas akan dimulai di Arab Saudi pada Sabtu esok (Foto: Ilustrasi/Saudi Gazette)
A
A
A

MAKKAH - Pusat Meteorologi Nasional (NMC) mengatakan musim panas akan dimulai di Arab Saudi mulai Sabtu (1/6/2024).

“Sabtu depan akan menjadi hari pertama musim panas tahun ini di gubernuran dan wilayah di seluruh Kerajaan,” terang NMC dalam sebuah pernyataan, dikutip Saudi Gazette.

Hussein Al-Qahtani, juru bicara NMC, mengatakan bahwa ada koordinasi berkelanjutan di antara otoritas terkait untuk memastikan keselamatan pekerja luar ruangan selama musim panas. Pihak berwenang ingin memastikan tindakan dan prosedur pencegahan dan pencegahan diterapkan dengan baik selama suhu tinggi.

Al-Qahtani mengatakan, indikator awal menunjukkan kondisi yang sangat panas selama musim panas mendatang. Suhu akan meningkat di wilayah timur dan tengah sementara destinasi resor musim panas Kerajaan diperkirakan akan menerima curah hujan lebih tinggi dari rata-rata selama musim panas. Berbagai wilayah di Arab Saudi mengalami fluktuasi cuaca yang disertai hujan dan badai pasir dalam beberapa pekan terakhir.

Al-Qahtani mencatat bahwa NMC bersiap untuk memobilisasi semua kemampuan dan peralatan modernnya untuk melaksanakan pekerjaannya selama musim panas. 

