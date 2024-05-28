Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mengejar Cinta ke Jember, Janda Asal Lebak Banten Malah Dianiaya

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |10:53 WIB
Mengejar Cinta ke Jember, Janda Asal Lebak Banten Malah Dianiaya
Illustrasi (foto: freepick)
LEBAK - Seorang wanita berinisial Z warga asal Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mendadak viral di media sosial. Dia diduga menjadi korban penganiayaan pasangannya.

Peristiwa itu bermula ketika Z berkenalan dengan seorang pria asal Kabupaten Jember di media sosial Tiktok. Adalah Bachtiar. Karena merasa sudah dekat dan menaruh perasaan keduanya pun memutuskan untuk bertemu.

Z yang diketahui seorang janda rela menempuh ribuan kilometer menggunakan transportasi umum menuju Kabupaten Jember. Dia pun sampai dan menetap disana selama satu Minggu.

Nahas saat akan kembali pulang, Z mengaku malah mendapatkan penganiayaan dari pria yang dikenalnya itu. Dia pun mengaku mendapatkan beberapa luka di bagian wajah.

Atas peristiwa itu, Z pun mencoba melarikan diri saat pengawasan B mulai melemah. Dia pun kabur dan meminta pertolongan warga setempat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra saat dihibungi, Selasa (28/5/2024).

"Saat ini korban sudah dalam perjalanan arah pulang ke Bojongmanik. Informasi lengkapnya bisa menghubungi Kabid Rehabsos," kata Eka.

