HOME NEWS NUSANTARA

Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter, Lapak Pedagang Pesisir Pantai Lebak Selatan Tutup

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:24 WIB
Lapak di Pantai Bagedur tutup akibat gelombang tinggi (foto: MPI/Fariz)
A
A
A

LEBAK - Gelombang tinggi berpotensi menerjang perairan Pantai Lebak Selatan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (28/5/2024). Ketinggian mencapai 2.50-4.00 meter.

Peristiwa itu berpotensi terjadi hingga Rabu (29/5/2024) pukul 07.00 WIB. Hal itu berdasarkan prediksi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingat Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Timur - Selatan dengan kecepatan angin berkisar 4 -25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot.

Kepala BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama meminta agar para nelayan dan warga di pesisir pantai waspada mengenai potensi gelombang tinggi. Apalagi jika gelombang tinggi terjadi lebih dari 12 jam.

"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,"kata Febby saat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
