Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Dilaporkan Hilang, IRT di Kolaka Timur Ditemukan Tewas

Muh Rusli , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |12:55 WIB
Sempat Dilaporkan Hilang, IRT di Kolaka Timur Ditemukan Tewas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Seorang IRT bernama Hj. Rohasi (61), warga Desa Lembah Subur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) ditemukan tewas usai dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Jasadnya ditemukan tim pencari berjarak sekitar 500 meter dari tempat dimana ia terakhir kali dijumpai.

PS Kasi Humas Polres Koltim, Iptu M.Rofii menjelaskan, kronologi kematian Rohasi bermula disaat ia bersama suaminya, Amir ke kebun memetik buah kakao yang berjarak sekitar 150 meter pada pukul 14.00 Wita, Senin (27/5). Tig jam kemudian tepatnya pukul 17.00 Wita, korban pun diajak pulang sang suami ke rumah.

"Amir pulang duluan. Namun selang satu jam istrinya tidak kunjung tiba hingga ia kembali menyusulnya ke kebun," ujarnya.

Panggilan demi panggilan dilakukan Amir namun tidak ada sahutan dari sang istri. Ia pun memutuskan kembali ke rumah untuk mengabarkan kepada anaknya bernama Emang Sunggoro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961//arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement