Sempat Dilaporkan Hilang, IRT di Kolaka Timur Ditemukan Tewas

KOLAKA TIMUR - Seorang IRT bernama Hj. Rohasi (61), warga Desa Lembah Subur, Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) ditemukan tewas usai dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Jasadnya ditemukan tim pencari berjarak sekitar 500 meter dari tempat dimana ia terakhir kali dijumpai.

PS Kasi Humas Polres Koltim, Iptu M.Rofii menjelaskan, kronologi kematian Rohasi bermula disaat ia bersama suaminya, Amir ke kebun memetik buah kakao yang berjarak sekitar 150 meter pada pukul 14.00 Wita, Senin (27/5). Tig jam kemudian tepatnya pukul 17.00 Wita, korban pun diajak pulang sang suami ke rumah.

"Amir pulang duluan. Namun selang satu jam istrinya tidak kunjung tiba hingga ia kembali menyusulnya ke kebun," ujarnya.

Panggilan demi panggilan dilakukan Amir namun tidak ada sahutan dari sang istri. Ia pun memutuskan kembali ke rumah untuk mengabarkan kepada anaknya bernama Emang Sunggoro.