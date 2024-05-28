Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

19 Kades Diperiksa Kejari Bojonegoro, Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa

Dedi Mahdi , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:53 WIB
19 Kades Diperiksa Kejari Bojonegoro, Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa
Pemeriksaan Kades di Bojonegoro (Foto : MPI/Dedi Mahdi)
A
A
A

BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Jawa-Timur, terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa.

Kali ini petugas memanggil sebanyak 19 kepala desa, dari Kecamatan Kedungadem untuk dimintai keterangan, selasa (28/5/2024).

Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditia Sulaeman mengatakan, jika pihaknya sebenarnya memanggil 23 kades.

Namun 3 tidak bisa hadir, dua beralasan sakit satu di antaranya sakit jantung, serta satu lagi sedang berangkat ibadah haji.

“Tadi yang sakit sebenarnya sudah datang, tapi balik lagi karena alasan sakit jantung,” terangnya.

Aditia menambahkan, jika kades yang sakit sementara tidak bisa dimintai keterangan, meski yang bersangkutan disebut tidak melampirkan surat keterangan dari dokter.

“Karena tadi yang bersangkutan sudah datang ke Kantor Kejari, namun balik lagi, tidak mungkin juga kita mintai keterangan orang yang sakit,” tambahnya.

Saat ditanya kades mana saja yang tidak bisa hadir, Kasi Pidsus menggaku tidak hafal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korupsi Kades Kades korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement