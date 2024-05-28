Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Oknum Polisi Tancap Gas saat Kepergok Selingkuh, Istrinya Terseret hingga 10 Meter

Wahyu Ruslan , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |13:29 WIB
Oknum Polisi Tancap Gas saat Kepergok Selingkuh, Istrinya Terseret hingga 10 Meter
Oknum polisi kepergok selingkuh oleh istrinya (Foto : Tangkapan Layar/iNews)
A
A
A

MAKASSAR - Kedapatan berduaan dengan wanita lain, seorang istri oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan suaminya ke Mapolda Sulsel. Hal itu dilakukan lantaran sang istri sempat terseret mobil yang dibawa suaminya yang mencoba kabur saat kepergok selingkuh hingga 10 meter.

Bahkan, dalam video amatir juga merekam detik-detik sang istri menemukan suaminya berduaan bersama wanita lain di dalam sebuah mobil yang menghebohkan warga.

Dari rekaman video amatir, terlihat warga dihebohkan dengan seorang wanita yang mengamuk dan berteriak saat melihat suaminya tengah berduaan dengan wanita lain di dalam sebuah minibus saat hendak melintas di Jalan Racing Center, Makassar.

Sang istri berinisial DA (23) tersebut memergoki suaminya diduga selingkuh dengan wanita lain.

Bahkan, warga yang berada di lokasi juga sempat meneriaki pria dan wanita yang berada di dalam mobil, namun wanita yang diduga istri oknum polisi ini berhenti mengamuk setelah suaminya diamankan polisi.

Pasca kejadian tersebut, sang istri melaporkan ke polisi setelah diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya yakni Bripda M yang bertugas di Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Polda Sulsel.

Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto, menagtakan kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Bripda M saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Ditkrimum Polda Sulawesi Selatan untuk kasus pidananya.

"Sedangkan untuk tindakan disiplinnya, oknum polisi tersebut juga menjalani pemeriksaan di Bidpropam Polda Sulsel," ujar Kombes Pol Didik Supranoto, Selasa (28/5/2024).

