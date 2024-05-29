Jet Tempur F-35 AS Jatuh di New Mexico

ALBUQUERQUE - Tim darurat bergegas ke lokasi kecelakaan jet tempur militer di dekat lapangan terbang di Albuquerque International Sunport, bandara internasional utama di New Mexico, kata para pejabat pada Rabu, (29/5/2024).

Kecelakaan itu menyebabkan pilot terluka parah, yang berhasil ditemukan dan diangkut saat api padam, kata Albuquerque Fire Rescue (AFR) di X.

Outlet media lokal KOB4 mengatakan pilot – yang berhasil melontarkan diri sebelum tabrakan – sedang dalam pemulihan di Rumah Sakit UNM.

Jet tempur itu jatuh dan terbakar sebelum jam 2 siang. Selasa, (28/5/2024). Petugas Pemadam Kebakaran Albuquerque dan Kabupaten Bernalillo memadamkan api, tetapi mereka membutuhkan bantuan dari Pangkalan Angkatan Udara Kirtland.

“Kami membawa 500 galon air dengan peralatan dan tangki busa kecil kami, (, namun itu tidak sebanding dengan tembakan bahan bakar jet sebesar itu,” kata Lt. Jason Fejer dari AFR sebagaimana dilansir Anadolu.

Investigasi sedang dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab insiden tersebut, kata petugas pemadam kebakaran.