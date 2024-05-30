Kronologi Anak di Pandeglang Bunuh Ayahnya Pakai Batu hingga Kepalanya Pecah

JAKARTA - Seorang pria bernama Johari (25), tega membunuh ayah kandungnya sendiri bernama Rasim (55) di rumahnya di Kampung Bonghas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Rabu 29 Mei 2024.

Kejadian itu berawal ketika Johari meminta uang kepada sang ibu bernama Juanah untuk membeli rokok, namun permintaannya tak dituruti oleh ibunya lantaran uang yang ada akan dipergunakan untuk membeli ikan. Lalu Johari melempar ibunya ke tembok, dan dinasihati sama ayahnya agar berhenti menganiaya ibunya.

Usai dinasihati, Johari pun langsung menghantam sang ayah dengan sebuah batu di bagian kepala saat sang ayah hendak keluar rumah sehingga tersungkur ke lantai di dalam rumah.

"Korban ini pecah di kepala karena dipukul benda tumpul yakni batu. Hingga membuat kepala pecah dan kehabisan darah,” kata Kapolsek Pulosari, Iptu Aap Ahmad Sapei.

Menurut Pjs (Pejabat Sementara) Kaur Indentifikasi, Satreskrim Polres Pandeglang, Bripka Bayu Kurniawan, berdasarkan hasil visum luar tubuh korban mengalami luka parah di bagian kepala.

“Lumayan parah karena tempurung tengkorak sebelah kiri pecah. Korban kita visum luar dan dalam,” kata Bayu.

(Awaludin)