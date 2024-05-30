Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Anak di Pandeglang Bunuh Ayahnya Pakai Batu hingga Kepalanya Pecah

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |06:43 WIB
Kronologi Anak di Pandeglang Bunuh Ayahnya Pakai Batu hingga Kepalanya Pecah
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria bernama Johari (25), tega membunuh ayah kandungnya sendiri bernama Rasim (55) di rumahnya di Kampung Bonghas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Rabu 29 Mei 2024.

Kejadian itu berawal ketika Johari meminta uang kepada sang ibu bernama Juanah untuk membeli rokok, namun permintaannya tak dituruti oleh ibunya lantaran uang yang ada akan dipergunakan untuk membeli ikan. Lalu Johari melempar ibunya ke tembok, dan dinasihati sama ayahnya agar berhenti menganiaya ibunya.

Usai dinasihati, Johari pun langsung menghantam sang ayah dengan sebuah batu di bagian kepala saat sang ayah hendak keluar rumah sehingga tersungkur ke lantai di dalam rumah.

"Korban ini pecah di kepala karena dipukul benda tumpul yakni batu. Hingga membuat kepala pecah dan kehabisan darah,” kata Kapolsek Pulosari, Iptu Aap Ahmad Sapei.

Menurut Pjs (Pejabat Sementara) Kaur Indentifikasi, Satreskrim Polres Pandeglang, Bripka Bayu Kurniawan, berdasarkan hasil visum luar tubuh korban mengalami luka parah di bagian kepala.

“Lumayan parah karena tempurung tengkorak sebelah kiri pecah. Korban kita visum luar dan dalam,” kata Bayu.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171768//anak_bunuh_ayah_dan_ibu_kandung-foBK_large.jpg
Pemuda Ini Tega Bunuh Ayah dan Ibu Kandung, Jenazah Ditemukan di Atas Tempat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163168//menjadi_kaisar_genghis_khan_di_mcc-KEvf_large.JPG
Merasakan Sensasi Jadi Kaisar Genghis Khan di Mongolian Culture Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873//mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156169//pencabulan-mjrZ_large.jpg
Duh! Kenalan Pria di Medsos, Gadis SMA Diajak Check-in hingga VCS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/340/3152771//anak_bunuh_ayah_kandung-dJ8c_large.jpg
Kakek 77 Tahun Ini Dipukuli Anak Kandung Pakai Cobek hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement