HOME NEWS NUSANTARA

Kakek 77 Tahun Ini Dipukuli Anak Kandung Pakai Cobek hingga Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |00:30 WIB
Kakek 77 Tahun Ini Dipukuli Anak Kandung Pakai Cobek hingga Tewas
Anak bunuh ayah kandung (foto: freepik)
A
A
A

TULANG BAWANG - Seorang kakek berinisial M (77) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, tewas usai dianiaya anak kandungnya.

Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumahnya di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kamis 3 Juli 2025, pada pukul 04.45 WIB.

Kapolres Tulang Bawang Barat, AKBP Sendi Antoni mengatakan, korban tewas usai dianiaya menggunakan cobek oleh anaknya sendiri berinisial SP (52).

"Dari hasil keterangan saksi, korban ini dianiaya menggunakan cobek, dia dipukuli menggunakan cobek tersebut," kata Sendi, Jumat (4/7/2025).

Sendi menerangkan, pelaku saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Tulang Bawang Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Pelaku sudah tertangkap pagi tadi, saat ini telah dilakukan penahanan. Kami juga masih mendalami keterangan pelaku terkait peristiwa ini," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
