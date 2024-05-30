Puluhan Siswa SD di Meranti Keracunan, Diduga Usai Konsumsi Minuman Sachet

PEKANBARU - Puluhan siswa di SD Negeri 5 Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, keracunan massal. Diduga para siswa keracunan akibat mengkonsumsi minuman sachet.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan menjelaskan dari pendataan ada 30 siswa yang keracunan. Mereka sempat menjalani perawatan di Puskesmas terdekat.

"Ada 30 siswa siswi yang diduga keracunan. Kondisi mereka saat ini sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang," kata Kapolres Kepulauan Meranti Kamis (30/5/2024).

Dari keterangan para korban bahwa saat itu Rabu 29 Mei 2024 sore, mereka mengkonsumsi minuman sachet di kantin sekolah. Saat itulah sekitar delapan orang siswa siswa langsung mengalami mual muntah dan pusing.

Hal itupun diberitahukan ke para siswa. Para guru pun langsung memeriksa para murid. Hasilnya ada 30 orang yang alami mual muntah dan pusing pusing.

Kurnia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 29 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB. Para siswa awalnya membeli minuman sachet di kantin sekolah SDN 05 Desa Dwi Tunggal Jalan Parit Lapis Kecamatan Rangsang Pesisir Kep Meranti.

"Rabu sore kemarin, Kepala Sekolahnya Buk Wulandari mendapat informasi dari bidan Desa Tanjungbakau bahwa 8 murid SDN 5 Desa Dwi Tunggal mengalami mual dan muntah dan sedang dilakukan pengobatan di Pustu Tanjung Bakau," kata Kurnia.