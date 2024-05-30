4 Fakta Anak Durhaka di Banten, Bunuh Ayahnya Sendiri Usai Aniaya Ibu

JAKARTA – Seorang pria bernama Johari (25) tega membunuh ayah kandungnya, Rasim (55) di rumahnya di kampung Bonghas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu 29 Mei 2024.

Bukan hanya membunuh ayah, Johari juga menganiaya ibunya karena permintaannya tak dipenuhi.

Berikut faktanya:

1. Minta uang rokok

Sebelum membunuh Rasim, Johari sempat menganiaya ibunya sendiri yang bernama Juanah.

Kejadian itu berawal ketika Johari meminta uang kepada sang ibu bernama Juanah untuk membeli rokok, namun permintaannya tak dituruti oleh ibunya lantaran uang yang ada akan dipergunakan untuk membeli ikan. Lalu Johari melempar ibunya ke tembok.

2. Dilerai Ayahnya

Rasim yang melihat istrinya sedang dianiaya oleh sang anak Johari, langsung melerai mereka dan Johari sempat dinasihati oleh ayahnya agar berhenti menganiaya ibunya. Namun Johari tidak mengindahkan perkataan ayahnya itu.

3. Membunuh ayah

Tak terima setelah dinasehati oleh sang ayah, Johari pun langsung menghantam sang ayah dengan sebuah batu di bagian kepala saat sang ayah hendak keluar rumah sehingga tersungkur ke lantai di dalam rumah.