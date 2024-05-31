Lengkap! Ini Daftar 45 Jenderal TNI AD yang Baru Naik Pangkat Mei 2024

Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI. (Foto: TNI Mil)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Acara Laporan Korps kenaikan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI. Terdapat total 75 Pati TNI yang mengalami kenaikan pangkat.

Sementara itu di TNI AD, terdapat total 45Jenderal yang naik pangkat pada 15 Mei 2024. Laporan Korps kenaikan pangkat Pati TNI ini didasarkan pada surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan rincian 46 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL dan 14 Pati TNI AU.

Berikut 45 Jenderal TNI AD yang naik pangkat:

1. Mayjen TNI Dr Dr dr Dian Andriani Ratna Dewi, Sp.KK., M.Biomed (AAM)., M.A.R.S., S.H., M.H., FINSDV., FAADV. (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan)

2. Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. (Orjen TNI Babinkum TNI)

3. Mayjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Ekkudag)

4. Mayjen TNI Budi Hariswanto, S.Sos. (Kapusziad)

5. Mayjen TNI dr. Akhmad Rusli Budi A., Sp.B., M.A.R.S. (Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto)

6. Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int., M.H.I. (Kas Kogabwilhan I)

7. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). (Kasatwas Unhan)

8. Brigjen TNI Mokhamad Yasin, S.Sos., M.A.P. (Aster Kaskostrad)

9. Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo, S.I.P., M.M. (Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan)

10. Brigjen TNI Mahanom Suparyono (Dirlat Kodiklatad)

11. Brigjen TNI Senmart Tonda, S.Sos. (Kapoksahli Pangdam IM)

12. Brigjen TNI Mangaraja Simanjuntak (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Ekku)

13. Brigjen TNI Subagiyo, S.I.P., M.M. (Ir Divif 1 Kostrad)

14. Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P. (Dirum Puspenerbad)

15. Brigjen TNI Moch Sjasul Arief, S.Sos. (Waasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu)

16. Brigjen TNI R. Rudi Martiandi D., M.Han. (Dirum RSPAD Gatot Soebroto)

17. Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip, S.H., M.H. (Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII/Mdk)

18. Brigjen TNI Bayu Tirtiyanto, S.Sos., M.Si., M.M. (Irsus Itjenad)

19. Brigjen TNI Wempi Ramandei (Danrem 174/ATW (Marauke) Kodam XVII/Cen)

20. Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P. (Dansatintel Bais TNI)

21. Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia (Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen)

22. Brigjen TNI Ardian Triwasana, S.E. (Waasintel Kasad Bid. Jemen Intel)

23. Brigjen TNI Maychel Asmi, P.S.C., S.E., M.Han. (Asops Kaskostrad)

24. Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus (Kapusdalops TNI)

25. Brigjen TNI Ade Ikhwan, S.H. (Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam)

26. Brigjen TNI Abu Hanifah Nur, S.Sos. (Kapuskod Baranahan Kemhan)

27. Brigjen TNI Airlangga, S.I.P., M.H.I. (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan)

28. Brigjen TNI I Made Sudiana, S.I.P. (Dirbinjemen Sesko TNI)

29. Brigjen TNI Dr. R. Djoko Andreas N., S.I.P., M.A.B. (Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan)

30. Brigjen TNI Beny Suryana, S.H., S.A.P., M.Sos. (Irintel Itum Itjenad)