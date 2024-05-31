Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 1 Km Pagi Ini

Kuntadi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |09:14 WIB
Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 1 Km Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat terjadi awan panas guguran di Gunung Merapi, Jumat (31/5/2024) pada pagi ini.

Jarak luncur mencapai 1.000 meter ke arah barat daya atau Kali Bebeng.

“Terjadi Awanpanas Guguran di Gunung #Merapi tanggal 31 Mei 2024 pukul 05.31 WIB dengan Amplitudo max 65 mm, durasi 109.76 detik, jarak luncur 1000 m ke arah Barat Daya (Kali Bebeng), angin bertiup ke arah Timur. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan,” tulis BPPTKG.

Sedangkan dari pengamatan meteorologi, kondisi cuaca berawan. Angin bertiup lemah ke arah timur. Suhu udara 17,4-19 derajat Celsius, kelembaban udara 65-94,5 persen, dan tekanan udara 873,8-918,2 mmHg.

