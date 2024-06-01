Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biden Umumkan Proposal Gencatan Senjata Baru Akhiri Perang di Gaza, Ini Isinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:33 WIB
Biden Umumkan Proposal Gencatan Senjata Baru Akhiri Perang di Gaza, Ini Isinya
Presiden AS Joe Biden umumkan usulan proposal gencatan senjata baru untuk akhiri perang di Gaza. (Reuters)
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Jumat (31/5/2024) waktu setempat memaparkan usulan gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Israel dengan Hamas, Palestina. Perang di Gaza telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

Tawaran tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, dan rekonstruksi Gaza.

Biden menjelaskan, ada 3 fase dari gencatan senjaya tersebut. Biden mengatakan, tahap pertama dari tawaran Israel akan berlangsung selama enam minggu. Kemudian akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza dan pembebasan sejumlah sandera termasuk perempuan, lanjut usia, yang terluka dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina.

Pada fase ini, warga sipil Palestina akan kembali ke rumah dan lingkungannya di seluruh wilayah Gaza, sementara bantuan kemanusiaan akan meningkat menjadi 600 truk yang membawa bantuan ke Gaza setiap harinya.

“Dengan gencatan senjata, bantuan dapat disalurkan secara aman dan efektif kepada semua yang membutuhkan. Ratusan ribu tempat penampungan sementara, termasuk unit perumahan dapat diberikan oleh komunitas internasional,” kata Biden, melansir Reuters, Sabtu (1/6/2024).

Ia mengatakan, tahap pertama dapat dimulai segera setelah gencatan senjata selesai.

Biden menyebut fase kedua sebagai “pengakhiran permanen permusuhan.” Namun, ia menambahkan, negosiasi untuk mencapai tahap kedua bisa memakan waktu lebih dari enam minggu karena akan terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak.

“Israel ingin memastikan kepentingannya dilindungi tetapi proposal tersebut mengatakan jika negosiasi memakan waktu lebih dari enam minggu dari fase pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama negosiasi berlanjut,” kata Biden.

