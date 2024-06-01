Siswi SMA di Mesuji Sempat Telepon Ibunya Sebelum Ditemukan Tewas Mengenaskan

MESUJI - Anggi Lestari (16) ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di dalam parit kebun karet Desa Margo Mulyo, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebelum meninggal, siswi SMA di Mesuji itu ternyata sempat berkomunikasi dengan ibunya.

Paman korban, Yasman mengatakan, ibu korban sempat menghubungi keponakannya dan menanyakan kapan pulang ke rumah.

"Terakhir komunikasi sama korban waktu mau pulang sekolah, ibunya nelepon itu jam 10 memang sudah mau pulang, sudah selesai ujian," ujar Yasman saat dikonfirmasi, Jumat (31/5/2024).

BACA JUGA: