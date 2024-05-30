Selidiki Tewasnya Siswi SMA Dalam Parit di Mesuji, Polisi Periksa 7 Saksi

MESUJI - Sebanyak tujuh orang saksi diperiksa polisi terkait tewasnya Anggi Lestari (16), seorang siswi SMK Negeri 1 Tanjung Raya yang ditemukan di parit kebun karet Desa Margo Mulyo, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Anggi ditemukan tewas dengan banyak luka tusukan di sekujur tubuhnya pada Selasa (28/5/2024).

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, penyelidikan terus dilakukan oleh Satreskrim Polres Mesuji.

"Hingga kini proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh Satreskrim Polres Mesuji, beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait peristiwa ini," ujar Umi, Kamis (30/5/2024).

Umi menyebutkan, saksi-saksi yang telah dimintai keterangan antara lain Kepala Sekolah, paman korban, warga, satpam sekolah hingga teman sekolah korban.

Disinggung terkait hasil autopsi yang telah dilakukan oleh tim forensik RS Bhayangkara Polda Lampung, Umi menuturkan, pihaknya masih menunggu hasil autopsi tersebut.

"Kami juga masih menunggu hasilnya, kami akan segera informasikan jika memang hasil tersebut sudah keluar," tuturnya.