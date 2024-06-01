Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

PDIP Jaring 10 Bakal Calon Bupati untuk Pilkada Kulonprogo 2024, Ini Nama-namanya

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |05:37 WIB
PDIP Jaring 10 Bakal Calon Bupati untuk Pilkada Kulonprogo 2024, Ini Nama-namanya
PDIP Kulonprogo (MPI/Kuntadi)
A
A
A

KULONPROGO - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menjaring 10 nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Kulonprogo 2024. Hasil ini selanjutnya akan dikirim ke DPP PDIP untuk mendapatkan rekomendasi.

Ketua DPC PDIP Kulonprogo Fajar Gegana mengatakan, dari 10 nama ini ada tiga nama yang mendaftar sebagai bakal calon bupati. Selain dirinya ada Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati dan juga anggota DPRD DIY Novida Kartika Hadhi.

Sedangkan untuk bakal calon wakil bupati ada tujuh, yakni Yusrin Martofa (Politisi PKB), Kombes (Purn) Arif Nurcahyo, Istana (Sekretaris DPC PDIP Kulonprogo), Lukman Arifin Fathul (Ketua PCNU Kulonprogo, Pancar Topo Driyo (Anggota DPRD Kulonprogo, Eko Haryanto Purbo (Staff Ahli Komisi XI DPR RI) dan Riyadi Sunarto (Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulonprogo).

“Untuk Pak Tedjo (Sutedjo Mantan Bupati Kulonprogo) masih kami tunggu pengembalian berkasnya,” katanya, Jumat 31 Mei 2024.

Halaman:
1 2 3
      
