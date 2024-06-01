Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pelajar SMP di Kota Batu Tewas Usai Dikeroyok Temannya Alami Pendarahan Otak

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |15:52 WIB
Pelajar SMP di Kota Batu Tewas Usai Dikeroyok Temannya Alami Pendarahan Otak
Pelajar SMP tewas usai dikeroyok temannya (Foto: MPI)
A
A
A

KOTA BATU - RKA, pelajar kelas I SMP Negeri di Kota Batu tewas usai menjadi korban penganiayaan. RKA tewas meski sempat beberapa hari beraktivitas seperti biasanya, ternyata mengalami penggumpalan darah di otaknya.

"Hasil visum et repertumnya korban meninggal akibat retak pada batok kepala bagian kiri," kata Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin, saat konferensi pers di Polres Batu, pada Sabtu (1/6/2024).

Retaknya batok kepala ini disebut Oskar, akhirnya membuat terjadi pendarahan dan penggumpalan darah di otak. Hal inilah yang membuat korban sempat merasa pusing dan mual, pada Jumat pagi (31/5/2024), sebelum dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hasta Brata, Kota Batu.

"Terjadi pendarahan dan penggumpalan darah pada otak, hingga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 06.00 WIB, korban mengeluh sakit pada bagian kepala belakang, dan mual kepada orang tua korban," kata dia.

"Selanjutnya pukul 07.00 WIB, oleh orang tua korban dibawa ke rumah sakit Hasta Brata Batu, dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu," imbuhnya.

Sementara itu, karena pelakunya merupakan anak-anak maka proses penyidikan dan pemeriksaan dipercepat hingga maksimal 15 hari. Nantinya pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, sebelum nantinya berkas pemeriksaan tersangka dikirimkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu.

"Kita segera lengkapi, dan segera kita kirim berkasnya, Insya Allah akan kita kirimkan pada hari Senin. Hari Senin berkasnya untuk tahap satu, untuk sementara anak yang berhadapan dengan hukum saat ini masih kita amankan di tempat khusus di Satreskrim Polres Batu," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement