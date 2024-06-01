Gedung Sate Membiru, Ribuan Bobotoh Siap Sambut Kedatangan Persib Bandung

BANDUNG - Ribuan Bobotoh berkumpul di depan Gedung Sate untuk menyambut kedatangan sang jawara Liga 1 musim 2023/2024, Persib Bandung.

Meski hujan sempat mengguyur sebagian Kota Bandung termasuk kawasan Gedung Sate, namun hal itu tidak menyurutkan semangat para Bobotoh untuk menyambut para pemain Persib Bandung.

Berdasarkan pantauan pada pukul 14:30 WIB, kawasan Gedung Sate tampak sesak dipadati para Bobotoh dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua.

Dengan mengenakan atribut lengkap berwarna biru, mereka terus meneriakan 'Persib Juara, Persib Juara' dengan penuh semangat. Terlihat, di depan Gedung Sate telah disiapkan panggung dan sebuah monitor besar.