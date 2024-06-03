Donald Trump Sebut Persidangan Uang Tutup Mulut Bintang Porno Sangat Sulit dan Berat Bagi Istrinya

Donald Trump sebut persidangan uang tutup mulut bintang porno sangat sulit dan berat bagi istrinya (Foto: AFP)

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan persidangan bersejarah dan hukuman pidananya sangat berat bagi istrinya, mantan Ibu Negara Melania Trump.

Pekan lalu, para juri memutuskan Trump bersalah karena memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan kepada mantan bintang porno Stormy Daniels selama kampanye pemilihan presiden pada 2016.

Dengan putusan tersebut, ia menjadi presiden AS pertama yang dihukum karena melakukan kejahatan. Dia berulang kali menyebut persidangan itu curang dan bermotif politik.

BACA JUGA: Donald Trump Dinyatakan Bersalah atas Kasus Uang Tutup Mulut ke Bintang Porno

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada akhir pekan, Trump bersumpah bahwa kesuksesan pada pemilu AS bulan November mendatang akan menjadi balas dendamnya.

BACA JUGA: Hakim Pertanyakan Dokumen Sensitif yang Ditemukan di Kamar Tidur Donald Trump Usai Digerebek FBI

Dia dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 11 Juli mendatang dan berencana untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut.

Berbicara kepada Fox pada Minggu (2/6/2024), Trump mengatakan perjuangan hukumnya di New York sangat sulit bagi istrinya.

Sidang tersebut mencakup rincian mengerikan tentang dugaan pertemuan antara Trump dan Daniels.

Rinciannya termasuk Trump menyambutnya dengan piyama sutra di kamar hotelnya, dan klaim Daniels bahwa dia tidak memakai pelindung ketika mereka diduga melakukan hubungan seks.

Dalam kesaksiannya, Daniels juga mengklaim bahwa Trump dan istrinya tidur di ranjang yang berbeda.

"Dia baik-baik saja, tapi menurut saya ini sangat sulit baginya," kata Trump tentang istrinya, dikutip BBC. Dia menambahkan bahwa dalam banyak hal, ini lebih sulit bagi keluarganya dibandingkan dirinya.

Berdasarkan undang-undang New York, masing-masing dari 34 dakwaan kejahatan yang dilakukan Trump dapat mengakibatkan hukuman hingga empat tahun penjara, meskipun hal ini tidak dianggap sebagai hasil yang mungkin terjadi.