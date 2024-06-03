Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Emak-Emak Kepergok Maling di Minimarket, Pegawai: Gaji Saya Rp3 Juta Kepotong Gara-Gara Kelakuan Mbak!

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |13:50 WIB
Viral Emak-Emak Kepergok Maling di Minimarket, Pegawai: Gaji Saya Rp3 Juta Kepotong Gara-Gara Kelakuan Mbak!
A
A
A

LEBAK - Jagat media sosial dihebohkan oleh peristiwa pencurian di sebuah minimarket, Minggu (2/6/2024). Kabarnya, peristiwa itu terjadi di Alfamart Pasar Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Peristiwa itu menjadi perbincangan publik setelah akun Instagram @infocitramajaraya memposting sebuah video detik-detik pegawai Alfamart meluapkan emosinya kepada seorang emak-emak yang tergeletak di halaman parkir Alfamart.

Seorang pegawai wanita Alfamart nampak mencecar emak-emak dengan kata-kata yang tergeletak dan menjadi tontonan warga.

Emak-emak tersebut nampak menggunakan kerudung hitam dengan bawahan berwarna merah. Dia tergeletak di halaman parkir dengan kondisi beberapa produk seperti susu saset dan kaleng berceceran.

Kabarnya, emak-emak tersebut kepergok oleh karyawan mencuri beberapa barang yang dimasukan ke dalam tas.

"Beberapa kali datang ke toko ada CCTV baru ketauan, Rp2 juta, Rp2 juta gaji saya cuma Rp3 juta, Rp2 juta nya saya bayar barang tau gak? Kesel saya kesel. Selama 2 bulan saya diemin, saya liat CCTV akhirnya ketahuan, saya kesal,"teriak seorang pegawai Alfamart menumpahkan kekesalannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lebak viral Maling Minimarket
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318//viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189194//viral-Nn24_large.jpg
Viral Pertanyaan di Buku Anak Kelas 1 SD soal Rangsangan, Ibu: Pikirannya Gimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189165//foto_foto_penampakan_mobil_mbg-lSi4_large.jpg
Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189156//sdn_01_pagi-YqpB_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189039//blt-YrUb_large.jpg
‎Viral Syarat Penerima BLT Korban Banjir Harus Bawa KTP dan KK Asli Netizen: Rumah Aja Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement