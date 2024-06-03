Viral Emak-Emak Kepergok Maling di Minimarket, Pegawai: Gaji Saya Rp3 Juta Kepotong Gara-Gara Kelakuan Mbak!

LEBAK - Jagat media sosial dihebohkan oleh peristiwa pencurian di sebuah minimarket, Minggu (2/6/2024). Kabarnya, peristiwa itu terjadi di Alfamart Pasar Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Peristiwa itu menjadi perbincangan publik setelah akun Instagram @infocitramajaraya memposting sebuah video detik-detik pegawai Alfamart meluapkan emosinya kepada seorang emak-emak yang tergeletak di halaman parkir Alfamart.

Seorang pegawai wanita Alfamart nampak mencecar emak-emak dengan kata-kata yang tergeletak dan menjadi tontonan warga.

Emak-emak tersebut nampak menggunakan kerudung hitam dengan bawahan berwarna merah. Dia tergeletak di halaman parkir dengan kondisi beberapa produk seperti susu saset dan kaleng berceceran.

Kabarnya, emak-emak tersebut kepergok oleh karyawan mencuri beberapa barang yang dimasukan ke dalam tas.

"Beberapa kali datang ke toko ada CCTV baru ketauan, Rp2 juta, Rp2 juta gaji saya cuma Rp3 juta, Rp2 juta nya saya bayar barang tau gak? Kesel saya kesel. Selama 2 bulan saya diemin, saya liat CCTV akhirnya ketahuan, saya kesal,"teriak seorang pegawai Alfamart menumpahkan kekesalannya.