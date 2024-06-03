Edan! Sekali Beraksi Maling di Bandarlampung Gasak 3 Motor Sekaligus

BANDARLAMPUNG - Pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin nekat dan gentayangan di wilayah Labuhan Ratu, Kampung Baru, Bandarlampung.

Pasalnya tak tanggung-tanggung, 3 unit motor jenis matic raib sekaligus dalam semalam di sebuah kosan Jalan Bumi Manti, gang Way Kanan, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandarlampung pada Senin (3/6/2024) sekitar 03.50 wib.

Adapun 3 motor yang digasak maling tersebut diantaranya Beat warna Hitam Merah bernomor polisi (nopol) BE 2778 ACR, Beat warna Ungu bernopol BE 4289 YF dan Beat warna Hitam tanpa nopol.

Salah satu korban, Widya mengatakan, kejadian itu terjadi ketika para penghuni kos sedang tertidur.

"Kalau dari CCTV sekitar pukul 03.45 subuh komplotan itu datang," ujar Widya saat dikonfirmasi, Senin (3/6).

Widya menuturkan, dia baru mengetahui motornya hilang setelah diberitahu penghuni kos lainnya sekitar pukul 05.00 wib.

"Pas jam 05.00 subuh, saya dibangunin ada 3 motor hilang, punya saya salah satunya. Motor Honda Beat semua," tuturnya.

Pada saat kejadian, lanjut Widya, posisi gerbang kosan sudah tertutup dan semua motor dalam keadaan terkunci stang.

"Dari CCTV, pelaku ini berjumlah 5 orang. Yang naik scoopy bonceng 3, satunya naik vario bonceng 2," jelasnya.

Widya menduga para pelaku sudah berencana menggasak motor di kosan tersebut lantaran jumlah motor yang digasak sesuai dengan jumlah pelaku.

"Ada 4 motor di parkiran, tapi yang diambil 3 motor. Jadi motor itu distep dulu sama mereka keluar kosan biar ga bunyi, padahal ada alarm motor tapi tidak bunyi," ungkapnya.

Widya menambahkan, dia dan dua korban lainnya telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Mapolsek Kedaton guna ditindaklanjuti.