Prancis Tuding Rusia Berada di Balik Misteri 5 Peti Mati di Dekat Menara Eiffel, Bertuliskan Tentara Prancis di Ukraina

Prancis tuding Rusia berada di balik misteri 5 peti mati mati di dekat Menara Eiffel (Foto: PA Images)

PRANCIS - Pejabat intelijen Prancis yakin Rusia berada di balik aksi di mana lima peti mati berbendera Prancis dan bertuliskan ‘Tentara Prancis di Ukraina’ disimpan di dekat Menara Eiffel.

Tiga pria terlihat tiba dengan sebuah van sekitar pukul 09:00 (07:00 GMT) pada Sabtu (4/6/2024). Peti mati yang mereka tinggalkan kemudian diketahui berisi karung plester.

Polisi dengan cepat menangkap pengemudi tersebut, yang mengklaim bahwa dia telah dibayar 40 euro oleh dua orang lainnya untuk mengangkut peti mati. Ia sendiri baru tiba di Paris sehari sebelumnya dari Bulgaria.

Belakangan, polisi menangkap dua orang lainnya di stasiun kereta Bercy di pusat kota Paris, di mana mereka diduga berencana naik bus ke Berlin.

Menurut media Prancis, mereka mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah dibayar 400 euro untuk menitipkan peti mati tersebut.

Polisi mengatakan pengemudinya adalah orang Bulgaria dan dua lainnya adalah orang Ukraina dan Jerman.

Kantor kejaksaan mengatakan mereka dibawa ke hadapan hakim pada Minggu (2/6/2024), menjelang pembukaan penyelidikan yudisial atas kekerasan yang direncanakan sebelumnya.

Para pejabat mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan untuk melihat apakah ini diorganisir dari luar negeri.

Situasi ini mengingatkan kita pada dua kejadian baru-baru ini di mana polisi Prancis meyakini agen-agen Rusia mungkin terlibat. Keduanya tampaknya merupakan upaya untuk memanipulasi opini publik.