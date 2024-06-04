Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Prancis Tuding Rusia Berada di Balik Misteri 5 Peti Mati di Dekat Menara Eiffel, Bertuliskan Tentara Prancis di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |05:24 WIB
Prancis Tuding Rusia Berada di Balik Misteri 5 Peti Mati di Dekat Menara Eiffel, Bertuliskan Tentara Prancis di Ukraina
Prancis tuding Rusia berada di balik misteri 5 peti mati mati di dekat Menara Eiffel (Foto: PA Images)
A
A
A

PRANCIS - Pejabat intelijen Prancis yakin Rusia berada di balik aksi di mana lima peti mati berbendera Prancis dan bertuliskan ‘Tentara Prancis di Ukraina’ disimpan di dekat Menara Eiffel.

Tiga pria terlihat tiba dengan sebuah van sekitar pukul 09:00 (07:00 GMT) pada Sabtu (4/6/2024). Peti mati yang mereka tinggalkan kemudian diketahui berisi karung plester.

Polisi dengan cepat menangkap pengemudi tersebut, yang mengklaim bahwa dia telah dibayar 40 euro oleh dua orang lainnya untuk mengangkut peti mati. Ia sendiri baru tiba di Paris sehari sebelumnya dari Bulgaria.

Belakangan, polisi menangkap dua orang lainnya di stasiun kereta Bercy di pusat kota Paris, di mana mereka diduga berencana naik bus ke Berlin.

Menurut media Prancis, mereka mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah dibayar 400 euro untuk menitipkan peti mati tersebut.

Polisi mengatakan pengemudinya adalah orang Bulgaria dan dua lainnya adalah orang Ukraina dan Jerman.

Kantor kejaksaan mengatakan mereka dibawa ke hadapan hakim pada Minggu (2/6/2024), menjelang pembukaan penyelidikan yudisial atas kekerasan yang direncanakan sebelumnya.

Para pejabat mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan untuk melihat apakah ini diorganisir dari luar negeri.

Situasi ini mengingatkan kita pada dua kejadian baru-baru ini di mana polisi Prancis meyakini agen-agen Rusia mungkin terlibat. Keduanya tampaknya merupakan upaya untuk memanipulasi opini publik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement