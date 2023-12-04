Serangan Pisau dan Palu di Dekat Menara Eiffel, 1 Orang Tewas dan 2 Terluka

Serangan psiau dan palu di dekat Menara Eiffel tewaskan 1 orang (Foto: Reuters)

PARIS – Seorang pria Jerman tewas dan dua lainnya, termasuk seorang pria Inggris, terluka dalam serangan pisau dan palu di sebuah jalan di pusat kota Paris.

Serangan itu terjadi di dekat Menara Eiffel sesaat sebelum pukul 21:00 waktu setempat (20:00 GMT) pada Sabtu (2/12/2023).

Seorang pria Prancis berusia 26 tahun kemudian ditangkap, dan jaksa anti-terorisme membuka penyelidikan.

Pada Minggu (3/12/2023), jaksa Jean-François Ricard mengatakan tersangka telah berjanji setia kepada ISIS.

Dalam sebuah pengarahan, jaksa mengatakan tersangka telah menyatakan dukungannya terhadap kelompok jihad dalam sebuah video yang diposting di media sosial (medsos).

Tersangka disebutkan di media Prancis sebagai Armand R, warga negara Prancis yang lahir di Prancis dari orang tua Iran.

Polisi mengatakan dia dibebaskan dari penjara pada 2020 setelah menjalani hukuman empat tahun karena merencanakan penyerangan, dan seharusnya menjalani perawatan untuk masalah kejiwaan.

Sebelumnya terungkap, korban tewas dalam penyerangan pada Sabtu (2/12/2023) malam itu adalah seorang turis asal Jerman yang berprofesi sebagai perawat.