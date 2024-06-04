Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Abaikan Kemarahan Iran, China Pertahankan Sikap Terhadap 3 Pulau yang Disengketakan di Teluk

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:28 WIB
Abaikan Kemarahan Iran, China Pertahankan Sikap Terhadap 3 Pulau yang Disengketakan di Teluk
China pertahankan sikap terhadap 3 pulau yang disengketakan di Teluk (Foto: Reuters)
BEIJING – China atau Tiongkok mempertahankan sikapnya terhadap tiga pulau yang disengketakan di Teluk pada Senin (3/6/2024). Sikap ini diambil meskipun Teheran marah terhadap Beijing karena menilai pulau-pulau yang dikuasai Iran sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Tiongkok menyatakan dukungannya terhadap upaya UEA untuk mencapai solusi damai terhadap masalah ketiga pulau itu yakni Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa.

Pulau-pulau tersebut, yang diklaim oleh UEA dan Iran, telah dikuasai oleh Teheran sejak tahun 1971 setelah penarikan pasukan Inggris dari Teluk.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin (3/6/2024) mengulangi seruannya kepada Iran dan UEA untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog dan konsultasi, dan menggambarkan sikap Tiongkok mengenai masalah ini sebagai hal yang konsisten.

“Isi yang relevan dari Pernyataan Bersama Tiongkok-UEA konsisten dengan posisi Tiongkok,” kata Mao Ning pada konferensi pers rutin ketika ditanya tentang protes Iran, dan tidak memberikan revisi atas sikap Beijing.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok dan Iran memiliki hubungan yang kuat, dan Tiongkok sangat mementingkan pengembangan kemitraan strategis mereka.

Halaman:
1 2
      
