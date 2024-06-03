Momen Bersejarah! Pesawat Luar Angkasa China Berhasil Mendarat di Sisi Jauh Bulan

Pesawat luar angkasa China berhasil mendarat di sisi jauh Bulan (Foto: AFP)

CHINA – China atau Tiongkok mengatakan pesawat tanpa awaknya telah berhasil mendarat di sisi jauh Bulan, tempat yang belum dijelajahi dan hampir tidak ada yang mencoba untuk pergi.

Badan Antariksa Nasional Tiongkok (CNSA) mengatakan Chang'e 6 mendarat di Cekungan Kutub Selatan-Aitken pada pukul 06:23 waktu Beijing pada Minggu (2/6/2024) pagi (22:23 GMT Sabtu).

Diluncurkan pada tanggal 3 Mei, misi ini bertujuan untuk mengumpulkan batuan dan tanah berharga dari wilayah ini untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Wahana ini dapat mengekstraksi beberapa batuan tertua di Bulan dari kawah besar di Kutub Selatannya.

Pendaratan tersebut penuh dengan risiko, karena sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa begitu mereka mencapai sisi jauh Bulan. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang telah mencapai prestasi tersebut sebelumnya, dengan mendaratkan Chang'e-4 pada tahun 2019.

Setelah diluncurkan dari Pusat Peluncuran Luar Angkasa Wenchang, pesawat ruang angkasa Chang'e 6 telah mengorbit Bulan menunggu untuk mendarat.

Komponen pendarat misi kemudian dipisahkan dari pengorbit untuk mendarat di sisi Bulan yang menghadap jauh dari Bumi secara permanen.

Dikutip Xinhua, CNSA melaporkan selama pendaratan, sistem penghindar rintangan visual otonom digunakan untuk mendeteksi rintangan secara otomatis, dengan kamera cahaya tampak memilih area pendaratan yang relatif aman berdasarkan kecerahan dan kegelapan permukaan bulan.

Pendarat tersebut melayang sekitar 100m (328 kaki) di atas area pendaratan yang aman, dan menggunakan pemindai laser 3D sebelum melakukan penurunan vertikal secara perlahan.