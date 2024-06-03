Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Momen Bersejarah! Pesawat Luar Angkasa China Berhasil Mendarat di Sisi Jauh Bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |07:35 WIB
Momen Bersejarah! Pesawat Luar Angkasa China Berhasil Mendarat di Sisi Jauh Bulan
Pesawat luar angkasa China berhasil mendarat di sisi jauh Bulan (Foto: AFP)
A
A
A

CHINA – China atau Tiongkok mengatakan pesawat tanpa awaknya telah berhasil mendarat di sisi jauh Bulan, tempat yang belum dijelajahi dan hampir tidak ada yang mencoba untuk pergi.

Badan Antariksa Nasional Tiongkok (CNSA) mengatakan Chang'e 6 mendarat di Cekungan Kutub Selatan-Aitken pada pukul 06:23 waktu Beijing pada Minggu (2/6/2024) pagi (22:23 GMT Sabtu).

Diluncurkan pada tanggal 3 Mei, misi ini bertujuan untuk mengumpulkan batuan dan tanah berharga dari wilayah ini untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Wahana ini dapat mengekstraksi beberapa batuan tertua di Bulan dari kawah besar di Kutub Selatannya.

Pendaratan tersebut penuh dengan risiko, karena sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa begitu mereka mencapai sisi jauh Bulan. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang telah mencapai prestasi tersebut sebelumnya, dengan mendaratkan Chang'e-4 pada tahun 2019.

Setelah diluncurkan dari Pusat Peluncuran Luar Angkasa Wenchang, pesawat ruang angkasa Chang'e 6 telah mengorbit Bulan menunggu untuk mendarat.

Komponen pendarat misi kemudian dipisahkan dari pengorbit untuk mendarat di sisi Bulan yang menghadap jauh dari Bumi secara permanen.

Dikutip Xinhua, CNSA melaporkan selama pendaratan, sistem penghindar rintangan visual otonom digunakan untuk mendeteksi rintangan secara otomatis, dengan kamera cahaya tampak memilih area pendaratan yang relatif aman berdasarkan kecerahan dan kegelapan permukaan bulan.

Pendarat tersebut melayang sekitar 100m (328 kaki) di atas area pendaratan yang aman, dan menggunakan pemindai laser 3D sebelum melakukan penurunan vertikal secara perlahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement