4 Fakta Wanita Dicabuli saat Jogging Pagi, Alami Luka di Wajah dan Kelamin

BEREDAR viral di media sosial seorang wanita diduga menjadi korban percobaan pemerkosaan di wilayah Parung, Kabupaten Bogor.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infoparung, dari kejauhan tampak wanita tersebut sedang duduk di depan sebuah rumah. Terlihat, di sekeliling korban sudah terdapat beberapa warga. Berikut sejumlah faktanya :

1. Korban Sempat Dibekap di Kebun Singkong

Polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan percobaan pemerkosaan terhadap wanita di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan sementara, korban sempat dibekap oleh pelaku.

Kapolsek Parung AKP Doddy Rosjadi menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Ketika itu, korban yang diketahui berinisial ER (48), sedang berolahraga lari pagi seorang diri.

"Tiba-tiba, diikuti pria yang tidak dikenal," kata Doddy dalam keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Pria tersebut langsung membekap korban dan menariknya ke arah kebun singkong. Di situ, pelaku membuka celana korban dan berusaha untuk melakukan perbuatan tidak senonoh dengan jarinya.

2. Korban Dipukuli Pelaku

"Korban berusaha melawan dan pelaku memukul wajahnya. Pelaku juga memaksa korban untuk memegang alat kelaminnya, namun korban menolak sehingga dipukul kembali oleh pelaku," kata Kapolsek Parung, AKP Doddy Rosjadi.