HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu Erupsi Lagi Pagi Ini, Tinggi Kolom Letusan 5 Km di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |06:09 WIB
Gunung Ibu Erupsi Lagi Pagi Ini, Tinggi Kolom Letusan 5 Km di Atas Puncak
Gunung Ibu di Halmahera Barat erupsi pagi ini (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi, Selasa (4/6/2024) sekitar pukul 12.45 WIT. Tercatat tinggi letusan mencapai 5.000 meter atau 5 kilometer di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Selasa, 04 Juni 2024, pukul 05:36 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 5000 m di atas puncak (± 6325 m di atas permukaan laut),” lapor Petugas Pos Gunung Api, M. Richard Chaniago dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Richard mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 148 detik.

Halaman:
1 2
      
