HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Letusan 200 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:28 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Letusan 200 Meter di Atas Puncak
Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki mengalami erupsi siang ini, Selasa (4/6/2024), pukul 11.53 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan letusan 200 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

 BACA JUGA:

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Selasa, 04 Juni 2024, pukul 11:53 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 200 m di atas puncak (± 1784 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Adzan Anugrah Indiarsyah dalam keterangannya.

Adzan melaporkan Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40.7 mm dan durasi 571 detik.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Adzan meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 KM dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 3 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” imbaunya.

