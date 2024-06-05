Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Konsumen Kurma Israel Terbesar di Dunia, Nomor 1 Diduduki Prancis

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:26 WIB
5 Negara Konsumen Kurma Israel Terbesar di Dunia, Nomor 1 Diduduki Prancis
5 negara konsumen kurma Israel tersebar di dunia, nomor 1 diduduki Prancis (Foto: Fresh Plaza)
A
A
A

ISRAEL - Israel termasuk sebagai salah satu negara yang mengekspor kurma terbesar di dunia. Berdasarkan data Statista tahun 2022, Israel menduduki peringkat pertama dalam data mengenai eksportir kurma buah terkemuka di dunia. Menurut data tersebut, Israel dapat memperoleh sebesar USD330 juta atau setara dengan Rp5,3 triliun dari hasil ekspor buah kurmanya.

Kurma merupakan buah yang sering disantap terutama saat bulan Ramadhan sebagai menu pertama dalam berbuka. Kurma yang paling terkenal adalah kurma Medjool. Melansir beberapa sumber, kurma jenis ini memiliki usia simpan yang panjang dengan kandungan vitamin serta mineral yang baik untuk tubuh. Tidak heran mengapa banyak orang menyukai kurma jenis Medjool.

Melansir Fresh Plaza, Israel sedang berencana untuk meningkatkan ekspornya di negara-negara Asia sembari tetap mengekspor kurma ke negara-negara Eropa. Gal Twig, kepala pengembangan bisnis untuk Israel Dates Board, mengatakan bahwa Israel telah membuka pasar baru di Cina akhir-akhir ini dan pasar di India sekitar empat tahun yang lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178614/museum_louvre_paris_prancis-b1iM_large.jpg
Museum Louvre Paris Kembali Dibuka Usai Pencurian Perhiasan Rp1,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178159/tornadi_di_utara_paris_prancis-7cBi_large.jpg
Tornado Hantam Wilayah Utara Paris, 1 Tewas dan 10 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354/gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025/perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828/pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503/viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement