5 Kota Penghasil Kurma Terbesar di Israel

ISRAEL - Kurma sering disantap sebagai hidangan pertama saat matahari terbenam setiap malam selama bulan Ramadhan. Bulan suci didasarkan pada kalender lunar Islam dan permulaannya bergantung pada kapan bulan sabit pertama kali muncul.

Melansir Statista, pada tahun 2022, 9,91 juta ton kurma diproduksi di dunia. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mesir adalah produsen kurma terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 1,73 juta ton buah tropis pada tahun 2022.

Arab Saudi berada di posisi kedua dengan 1,61 juta ton kurma, disusul Arab Saudi dengan 1,61 juta ton kurma. oleh Aljazair. dengan 1,25 juta ton. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik kami, delapan negara produsen terbesar berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Oman (0,38 juta ton) dan Tunisia (0,37 juta ton) melengkapi sepuluh negara teratas.

Buah tropis berukuran kecil ini dianggap sebagai simbol kekayaan di dunia Arab dan tanda keramahtamahan di beberapa budaya. Pada tahun 2022, Israel akan menjadi salah satu eksportir kurma terkemuka di dunia. Menjelang Ramadhan tahun ini, Israel menyerukan boikot terhadap tanggal tersebut untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina.