INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Siap Perang Kapan Pun, Israel Nyaris Ambil Keputusan Lakukan Serangan di Perbatasan Lebanon

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:08 WIB
Siap Perang Kapan Pun, Israel <i>Nyaris</i> Ambil Keputusan Lakukan Serangan di Perbatasan Lebanon
Israel {nyaris} ambil keputusan lakukan serangan di perbatasan Lebanon (Foto: Reuters)
A
A
A

LEBANON – Israel mengatakan pada Selasa (4/6/2024) bahwa pihaknya siap melakukan serangan di sepanjang perbatasan utara dengan Lebanon dan hampir mengambil keputusan.

Hal ini dilakukan ketika gerakan Hizbullah mengatakan mereka tidak berusaha memperluas konflik tetapi siap melawan perang apa pun yang diarahkan padanya.

Kepala Staf Umum Militer Israel Herzi Halevi mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) siap melancarkan serangan di utara.

“Kami bersiap setelah proses pelatihan yang sangat baik hingga tingkat latihan Staf Umum untuk melakukan serangan di utara,” katanya dalam rekaman pernyataan, dikutip Reuters.

“Kami mendekati titik pengambilan keputusan,” lanjutnya.

Konflik antara Hizbullah dan Israel, yang terjadi bersamaan dengan perang Gaza, semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir, menambah kekhawatiran bahwa konfrontasi yang lebih luas dapat terjadi antara kedua musuh yang bersenjata lengkap.

Permusuhan antara Israel dan Hizbullah telah menjadi yang terburuk sejak mereka melancarkan perang pada tahun 2006, dan puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Topik Artikel :
Serangan IDF Lebanon Hizbullah Israel
